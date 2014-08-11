Вёрстка одностраничника для ниши продажа павлинов. Обязательно должен умещаться в экран ноутбука, айпада. Высота 650 пикселей, ширина 300 пикселей. 1 страничка. Работа по безопасной сделке. Срок работы 2 дня.
Сверстать продающий одностраничник
Есть продающий лендинг в формате psd. Надо его сверстать.
вот так вот выглядит http://floomby.ru/s2/aWR99Y/full/ в мелком виде
Все подробности - в личку
Выбранный исполнитель
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