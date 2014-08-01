Оптимизация на HTML страничке

На HTML страничке нужно провести следующие действия

1. Очистить css файлы от всех лишних классов

2. Расквартировать все изображения, файлы js, css по соответствующим папкам /images, /js, /css.

Полное ТЗ выбранному исполнителю.

Оплата по факту (paypal или moneybookers).

Иные формы оплат просьба не предлагать. Другой возможности по оплате у меня нет.

Срок

Просьба оставлять заявку в случае если вы свободны на данный момент и готовы приступить к заданию не оставляя на завтра.