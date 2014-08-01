Необходимо подправить таблицу через css, сделать её красивее (добавить тени, стили и тд.)
Оптимизация на HTML страничке
На HTML страничке нужно провести следующие действия
1. Очистить css файлы от всех лишних классов
2. Расквартировать все изображения, файлы js, css по соответствующим папкам /images, /js, /css.
Полное ТЗ выбранному исполнителю.
Оплата по факту (paypal или moneybookers).
Иные формы оплат просьба не предлагать. Другой возможности по оплате у меня нет.
Срок
Просьба оставлять заявку в случае если вы свободны на данный момент и готовы приступить к заданию не оставляя на завтра.
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