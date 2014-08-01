Нужна качественная, адаптивная верстка сайта. Исходники скину исполнителю. Желательно на bootstrap, но это уже на ваше усмотрение.
Верстка лэндинг-пейдж
Требуется верстка одностраничника/ов (Landing page).
Укажите цену и сроки.
Нужны ответственные и "грамотные" люди)
Нужны фрилансеры для долгосрочной работы. Плюшки, бонусы и позитив гарантирован;)
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