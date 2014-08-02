Верстка одной странички

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок234 просмотра

Нужно сверстать одну страничку по .psd макету. Необходима кроссбраузерность и аккуратный читаемый код!

11 лет назад
Kr1og5n
35 лет
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

gekass1
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$35
1 день
Быстро и качественно, так же по просьбе были сделаны все необходимые правки. Рекомендую!
Спасибо за сотрудничество)

Заявки фрилансеров

gekass1
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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