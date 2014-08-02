Требуется верстальщик для создания лэндинга. Бюджет 50$. В перспективе работа с постоянными заказами на одностраничники.
Верстка одной странички
Нужно сверстать одну страничку по .psd макету. Необходима кроссбраузерность и аккуратный читаемый код!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно сделать следующее: http://funkyimg.com/i/JJWQ Основные требования: 1) картинка (нос кошки) прямоугольная, с помощью CSS3 нужно изменить ее форму как в примере 2) сверху наложить png с рамкой 3) прямоугольник с белым ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $120
Добрый день! Необходимо внести правки в 2 лендинга: http://shop.filmkino.pro/ http://shop.filmkino.pro/index2.php А также внести правки по данному сайту: http://filmkino.pro/ Список правок прикреплен к проекту. ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
ссылка на макет - приложенном файле. Требуется сверстать (желательно html5), браузеры: ie8+, ff, opera, chrome + мобильные устройства iPhone, iPad. Но есть сложность, насколько я могу судить данный ...Завершен11 лет назад
Сделать нужно завтра до вечера. Макеты дам желающим(в Illustrator-е). Есть вплывающие формы.Завершен11 лет назад
Нужно внести некоторые правки, добавить скрипты недостающие. Сдать нужно завтра утром.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходима корректная замена заголовков в шаблонах вордпресс. Чтобы в теги h1 было заключено название страницы, записи, а не название блогаHTML-верстка7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $5
Сайт: http://6404848.ru http://6404848.ru/images/skidka-zontik.png Зонтик можно поместить слева под шапкой. Ниже пункта ГЛАВНАЯ на самом рисунке ЖК. сам зонтик можно уменьшить немного, а надпись рядом с ним будет ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищем на долгосрочное сотрудничество опытного верстальщика. Интернет магазин разработан на платформе 1С Битрикс. Есть постоянные задачи по улучшению сайта и новым страницам. Специалиста готовы взять на фриланс. Рассматриваем как специалистов ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
http://best-elle.ru/ сейчас при клике на меню невозможно кликнуть на под меню для IPAD/IPHONE нужно быстрорешениеЗавершен11 лет назад