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Отзывы заказчиков
$23
10 баллов
9 лет назад
Евгений вы полнил работу четко и быстро. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Своевременная оплата. Чётко составленное ТЗ. Сотрудничеством доволен.
$20
10 баллов
9 лет назад
Результат тот, что надо; коммуникация на уровне; все ок, рекомендую
Ответный отзыв
Сотрудничеством абсолютно доволен. Все как по часикам. Спасибо.
$30
10 баллов
9 лет назад
Сотрудничество прошло успешно.
Ответный отзыв
Все хорошо
$8
10 баллов
9 лет назад
Евгений быстро и качественно справился с задачей
Ответный отзыв
Хороший человек. Работаем не первый раз и могу сказать, что Андрей из тех заказчиков, с которыми хочется работать. Легко в общении и это один из главных факторов, влияющих на качество и комфорт сотрудничества.
$27
10 баллов
9 лет назад
Отлично справился
Ответный отзыв
Все отлично.
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19 отзывов
от $1
от 1 дня
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