gekass1

Евгений gekass1

 
28 летУкраина/Днепр
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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Портфолио
Отзывы заказчиков
onetopru
Андрей 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$23
10 баллов
9 лет назад
Верстка сайта на HTML + скрипты
Евгений вы полнил работу четко и быстро. Сотрудничеством доволен.
Своевременная оплата. Чётко составленное ТЗ. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
ifsa
Юрий 
44 годаСША
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Верстка на основе бутстрап
Результат тот, что надо; коммуникация на уровне; все ок, рекомендую
Сотрудничеством абсолютно доволен. Все как по часикам. Спасибо.
Ответный отзыв
ben-gun
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Верстка
Сотрудничество прошло успешно.
Все хорошо
Ответный отзыв
ko1obok
36 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
год назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Несколько правок верстки + правки js скрипта
Евгений быстро и качественно справился с задачей
Хороший человек. Работаем не первый раз и могу сказать, что Андрей из тех заказчиков, с которыми хочется работать. Легко в общении и это один из главных факторов, влияющих на качество и комфорт сотрудничества.
Ответный отзыв
aliwya3
Васина 
32 годаЛатвия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$27
10 баллов
9 лет назад
PDF или корел в HTML
Отлично справился
Все отлично.
Ответный отзыв
HTML-верстка
19 отзывов
от $1
от 1 дня
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