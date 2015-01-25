Всем привет, Работал с верстальщиком, но он сейчас временно не доступен по уважительной причине. Я дам ссылку на архив файлом на фтп, нужно забрать файлы, закинуть на новый хост + сделать адаптивность ...
- $50HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $350
Всем привет, Есть желание организовать сервис по смс рассылкам. Хотелось бы обсудить детали только с людьми которые имели непосредственный опыт с смс рассылками. Сроки и бюджет рассчитываю услышать от ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $350
Ищу разработчика под андроид для написания бота. просьба отвечать исключительно индивидуальным разработчикам. Общее описание - бот должен будет конектится к интернету и сообщать данные входа подробное описание предоставлю выбранному исполнителю.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $40
Нужен верстальщик с опытом работы. Работа не сложная, есть всплывающая форма логин/парол, нужно эмитировать эпл анимацию данной формы. Скрипт самой формы предоставлю, нужно качественно повторить анимацию.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $30
Приветствую, Задача простая - интересует форма входа на сайт, по аналогии с эпл айди (логин/пасс+клавиатура), чтобы форма визуально была один в один как там. Кто готов справиться с такой задачей оставляйте контакты.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад