ben-gun

Дмитрий Серов ben-gun

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Стянуть верстку

    $50

    Всем привет, Работал с верстальщиком, но он сейчас временно не доступен по уважительной причине. Я дам ссылку на архив файлом на фтп, нужно забрать файлы, закинуть на новый хост + сделать адаптивность ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Организовать сервис по смс рассылкам

    $350

    Всем привет, Есть желание организовать сервис по смс рассылкам. Хотелось бы обсудить детали только с людьми которые имели непосредственный опыт с смс рассылками. Сроки и бюджет рассчитываю услышать от ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Андройд разработчик

    $350

    Ищу разработчика под андроид для написания бота. просьба отвечать исключительно индивидуальным разработчикам. Общее описание - бот должен будет конектится к интернету и сообщать данные входа подробное описание предоставлю выбранному исполнителю.

    Android
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка

    $40

    Нужен верстальщик с опытом работы. Работа не сложная, есть всплывающая форма логин/парол, нужно эмитировать эпл анимацию данной формы. Скрипт самой формы предоставлю, нужно качественно повторить анимацию.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Симулировать вход на сайт

    $30

    Приветствую, Задача простая - интересует форма входа на сайт, по аналогии с эпл айди (логин/пасс+клавиатура), чтобы форма визуально была один в один как там. Кто готов справиться с такой задачей оставляйте контакты.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

gekass1
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Верстка
Все хорошо
Сотрудничество прошло успешно.
Ответный отзыв