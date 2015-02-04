Верстка сайта на HTML + скрипты

Нужна полноценная верстка сайта на HTML + полноценный CSS, с установкой на хостинг. В общем работа под ключ. На сайте есть пара скриптов с отправкой на Email. Верстать надо с использованием include на сквозные блоки.

Прилагаю JPG сайта. Вариант не конечной. Но основная концепция будет такая. Для работы будет предоставлен PSD с отдельно сохраненными изображениями.