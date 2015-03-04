Профессиональная адаптивная верстка

HTML-версткаЗавершен16 заявок251 просмотр
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Добрый день.

Есть проект сайта на верстку.

Необходима современная адаптивная кроссбраузерная валидная и т.д. и т.п. немного js, анимации ccs3 в общем профессиональная верстка дизайн-макетов.

Если все устроит, буду рад сотрудничать постоянно.

.psd вышлю после выбора исполнителя.

Большая просьба писать только профессионалов с опытом от 3-х лет. Пишите только в проект, больше нигде не отвечаю.

9 лет назад
frolovdm
Дмитрий 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
GekaBrs
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$80
3 дня
Спасибо за работу все хорошо!
Спасибо за проект. Всем рекомендую!
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