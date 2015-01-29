Сверстать простой модуль на Joomla-сайте

HTML-версткаЗавершен7 заявок219 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые профессионалы!

Мне нужно сверстать простейший модуль «Произвольный HTML-код» на сайте Joomla.

Более подробная информация относительно того, что мне нужно, находятся в ТЗ, которое прилагается к проекту.

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Пожалуйста, оставляя ваши предложения, указывайте стоимость и сроки.

Оплата работы по WebMoney или Яндекс.Деньги (предпочтительно).

Если что-либо вам неясно, вопросы можете задавать мне в ЛС.

Joomla
9 лет назад
akdix
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
nickfluk
Николай 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
15 минут назад
9 лет назад
$10
1 день
И хотя поначалу исполнитель не совсем верно понял задачу, в итоге все исправил и сделал так как было нужно. Выполненной работой в целом доволен.
Сотрудничеством доволен.
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