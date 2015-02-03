Сверстать лендинг

HTML-версткаЗавершен27 заявок413 просмотров
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Нужно сверстать лендинг с анимацией не сложной.

Лендинг должен нормлаьно отображается на всех устройствах и во всех браузерах.

Первый экран должен адаптироваться и на любом разрешении заполнять весь экран браузера.

То что нужно всерстать в прикреплении.

Жду сроки и цену!

Спасибо!

9 лет назад
shtukar
Руслан 
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
6names
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$30
2 дня
Вячеслав сделал все очень быстро и что самое главное очень качественно. Очень благодарен за работу, в дальнейшем обращаться буду еще. Спасибо!
Отличный заказчик . Всё четко и ясно . Главное никаких задержек по ТЗ и оплате . Рекомендую !
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