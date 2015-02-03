Нужно сверстать лендинг с анимацией не сложной.

Лендинг должен нормлаьно отображается на всех устройствах и во всех браузерах.

Первый экран должен адаптироваться и на любом разрешении заполнять весь экран браузера.

То что нужно всерстать в прикреплении.

Жду сроки и цену!

Спасибо!