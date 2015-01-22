Добрый день интересует цена такой верстки

Сделать (валидную w3c, адаптивную) верстку (ИЛИ верстку+ программирование +размещение на сайте) одностраничного лендинга (landing page) по готовому дизайну (psd), в соответствии с техническим заданием (ссылка ниже по тексту). Если Вы можете сделать ещё и программирование и ...
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