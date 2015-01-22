Front end разработчик/верстальщик. Перспективы роста.

В компанию требуется front end разработчик для програмирования и верстки интерфейсов клиентской и административной частей интернет магазинов.

Вакансия предполагает следующие обязанности:

- Верстка динамичных интерфейсов, email шаблонов, сайтов, в т.ч. мобильных на основе Т.З. и дизайн прототипов;

- Креативный подход к созданию интерфейсов со сложными схемами взаимодействия с пользователем;

- Написание отчетов по проделанной работе;

Требования:

- Опыт работы от 2х лет в области верстки;

- Хорошее знание HTML5, CSS, w3c-стандартов, JavaScript, JQuery, понимание основ JSON, AJAX;

- Базовые навыки работы в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator;

- Представление о юзабилити интерфейсов;

- Коммуникабельность;

- Желание обучаться/изучать новые технология;

- Ответственность;

- Хорошее знание английского языка. Чтение технической литературы, возможность писать краткие отчеты о проделанной работе;

Поверхностное знание и понимание основ PHP приветствуется.

Опыт работы с X-Cart Classic, X-Cart и WordPress приветствуется.

Необходимо широкополосное подключение к интернет.

Стартовая з/п от $700 по результатам собеседования.

Полная занятость. Есть хорошие перспективы развития, желающих совершенствовать свои навыки и пробовать себя в новых технологиях.