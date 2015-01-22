Front end разработчик/верстальщик. Перспективы роста.

Добрый день. Требуется провести доработки в настройке CMS: добавить функционала страницам редактирования товаров и странице редактирования формы обратной связи. Предполагаю, что работы не больше, чем на день, но, конечно нужно смотреть на то, как там ...
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В компанию требуется front end разработчик для програмирования и верстки интерфейсов клиентской и административной частей интернет магазинов.
Вакансия предполагает следующие обязанности:
- Верстка динамичных интерфейсов, email шаблонов, сайтов, в т.ч. мобильных на основе Т.З. и дизайн прототипов;
- Креативный подход к созданию интерфейсов со сложными схемами взаимодействия с пользователем;
- Написание отчетов по проделанной работе;
Требования:
- Опыт работы от 2х лет в области верстки;
- Хорошее знание HTML5, CSS, w3c-стандартов, JavaScript, JQuery, понимание основ JSON, AJAX;
- Базовые навыки работы в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator;
- Представление о юзабилити интерфейсов;
- Коммуникабельность;
- Желание обучаться/изучать новые технология;
- Ответственность;
- Хорошее знание английского языка. Чтение технической литературы, возможность писать краткие отчеты о проделанной работе;
Поверхностное знание и понимание основ PHP приветствуется.
Опыт работы с X-Cart Classic, X-Cart и WordPress приветствуется.
Необходимо широкополосное подключение к интернет.
Стартовая з/п от $700 по результатам собеседования.
Полная занятость. Есть хорошие перспективы развития, желающих совершенствовать свои навыки и пробовать себя в новых технологиях.
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