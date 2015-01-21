Сверстать лендинг

HTML-версткаЗакрыт6 заявок112 просмотров
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Сверстать простой лендинг

Из скриптов только всплывающая форма ввода телефона

Бюджет 1000 руб

Макет прилепил

можно писать на почту [email protected]

9 лет назад
al_timur
Марат 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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