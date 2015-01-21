UX/UI для проекта

Движок Joomla+Virtuamat. Нужно переделать внутреннюю страницу согласно макету. Так же на главной странице нужно сделать вывод рекомендованных товаров. Нужно сделать вывод через виртуамат, кнопка рекомендуемый. Внутреннюю и главную страницу можете посмотреть в приложенном файле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа с интерфейсом системы, в котором очень много различных полей ввода, выпадающих списков, формочек и менюшек. Текущая версия находится на http://dev.secure.usedesk.ru
Фронтенд: bootstrap с немного кривовато натянутым шаблоном
Бэкенд: Yii
Необходимо "вылизать" все существующие страницы. Отступы, тянучесть, кегль, размеры, выбор элементов, вот это все. В результате должна будет появиться ветка в Git, которую мы объединим с существующей. В дальнейшем почасовая оплата и, при взаимном желании, постоянная работа.
Для начала разговора укажите 2 ссылки на интерфейсы, которые были разработаны и сверстаны вами.
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