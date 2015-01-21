UX/UI для проекта

Работа с интерфейсом системы, в котором очень много различных полей ввода, выпадающих списков, формочек и менюшек. Текущая версия находится на http://dev.secure.usedesk.ru

Фронтенд: bootstrap с немного кривовато натянутым шаблоном

Бэкенд: Yii

Необходимо "вылизать" все существующие страницы. Отступы, тянучесть, кегль, размеры, выбор элементов, вот это все. В результате должна будет появиться ветка в Git, которую мы объединим с существующей. В дальнейшем почасовая оплата и, при взаимном желании, постоянная работа.

Для начала разговора укажите 2 ссылки на интерфейсы, которые были разработаны и сверстаны вами.