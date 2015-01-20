Сверстать страницу

HTML-версткаЗакрыт20 заявок255 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать адаптивную верстку страницы (посмотреть эскизы можно здесь https://drive.google.com/folderview?id=0B4RVv0BsVlpWVzlOblpjdW1GVjg&usp=sharing ). Верстка под ПК уже сделана, необходимо довести теперь ее до адаптивности.

Просьба в отзывах сразу указывать стоимость работы и сроки.

9 лет назад
iamgroot
Юлия 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сделать несложный лендинг

    Нужно сверстать PSD Картинка: https://yadi.sk/i/nSE1liLPe7qKA Ну и сделать чтобы кнопочки красиво нажимались, + работала полноценно форма. Вообщем сделать полностью. Естественно чтобы во всех браузерах работало. Требуется хороший специалист, потому что мало времени на его создания. То есть начинать делать сейчас. Пожалуйста ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка и темизация сайта на Joomla 2.5

    $10

    Нужно сверстать и темизировать шаблон для сайта Каталог предприятий Запорожья http://mix.zp.ua/ (Joomla 2.5). Шаблон очень похож на http://wikisight.com/ будет предоставлен исполнителю в psd.

    Joomla
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Joomla 2.5 правки и доработки

    $35

    1. Страница подачи объявлений Упростить форму загрузки фото в форме подачи объявления Заменить текст Изменить вид кнопки "Добавить объявление" Детали http://awesomescreenshot.com/00048cjnf6 2. Подключить к кнопке теже функции что и у этой кнопки Пример Страница http://xn----etbfarkdrfbfevo3c.xn--p1ai/ads/31-sdam/38-primer-sdam-ofisnoe-pomeshchen Детали: http://awesomescreenshot.com/02348c7623 3. Убрать отображение модулей со страницы подачи ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сверстать главную страницу

    Нужно переделать главную страницу по макету (редизайн). Движок Joomla. Из данного макета нужно переделать подвал, в боковом меню поменять только шрифт, поменять баннер и добавить популярные товары. Шапка уже есть. От Вас цена и срок. Так ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад