Нужно сверстать PSD Картинка: https://yadi.sk/i/nSE1liLPe7qKA Ну и сделать чтобы кнопочки красиво нажимались, + работала полноценно форма. Вообщем сделать полностью. Естественно чтобы во всех браузерах работало. Требуется хороший специалист, потому что мало времени на его создания. То есть начинать делать сейчас. Пожалуйста ...