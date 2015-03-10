Нужно сверстать макет http://mirshablonov.com/psdmaket/839-psd-maket-five-portal.html и установить его на любую cms, поддерживающую интернет-магазины(скорее всего это будет Joomla).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстка и натягивание CMS
Joomla + ВиртуМарт
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