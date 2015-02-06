Joomla 2.5 правки и доработки

$35
HTML-версткаЗавершен1 заявка191 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Страница подачи объявлений

Упростить форму загрузки фото в форме подачи объявления

Заменить текст

Изменить вид кнопки "Добавить объявление"

Детали http://awesomescreenshot.com/00048cjnf6

2. Подключить к кнопке теже функции что и у этой кнопки

Пример

Страница http://xn----etbfarkdrfbfevo3c.xn--p1ai/ads/31-sdam/38-primer-sdam-ofisnoe-pomeshchen

Детали: http://awesomescreenshot.com/02348c7623

3. Убрать отображение модулей со страницы подачи объявлений

Страница http://xn----etbfarkdrfbfevo3c.xn--p1ai/ads/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

Детали: http://awesomescreenshot.com/0fb48c85b4

4. Подправить вид карточки объявления в категориях

5. Добавить в форме добавления объявлений "шаги добавления"

http://awesomescreenshot.com/03148n5v96

Страницу делим на каждый шаг

http://awesomescreenshot.com/0a448w125f

Пример всплывающего окна с предпросмотром

С фото http://awesomescreenshot.com/00d48w6e0d

Без фото http://awesomescreenshot.com/0b748w85ff

Joomla
9 лет назад
student2015
Антон 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
volynfc
Андрей 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
9 лет назад
$42
3 дня
Все хорошо, продолжаем работать.
Сделали очередной проект, все супер, рекомендую
  • Похожие заказы

  • В готовом шаблоне изменить цвета, навигацию. Wordpress

    Есть сайт на тестовом адресе резвернут из шаблона на вордпрессе: http://502277.compo.web.hosting-test.net/main/. Нужно изменить навигацию на главной - чтобы было не 3 иконки а 8 и соответственно под каждую иконку страница-раздел сайта. На каждой ...

    WordPress
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать главную страницу

    Нужно переделать главную страницу по макету (редизайн). Движок Joomla. Из данного макета нужно переделать подвал, в боковом меню поменять только шрифт, поменять баннер и добавить популярные товары. Шапка уже есть. От Вас цена и срок. Так ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка сайта (адаптивная, кроссбраузерная, валидная).

    $46

    Тематика сайта- студия по наращиванию ногтей. Требуется качественная адаптивная, кроссбраузерная, полностью валидная верстка. Макеты готовы. Тех.задание имеется. Успешный опыт создания подобной верстки- обязателен! Факт участия в работах показанных как портфолио- может быть проверен. Не стоит ожидать, ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Исправить css для мобильных

    Здравствуйте Нужно исправить все ошибки css которые показывает Google PageSpeed Insights для мобильных ОБЯЗАТЕЛЬНО: пишите примерную цену или ваш ценник за час

    CSS
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка лединга

    Добрый день, есть Лединг его нужно сверстать Там есть форма обратной связи Да и впринцепе все Отображение нормальное на всех устройствах Сроки до завтра Оставляйте бюджет и скайп Предоплаты нет

    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Очиска кода страницы от лишних тегов

    Нужно очистить страницу от лишнего мусора. Страница генерировалась с помощью программ и там очень много лишнего мусора. http://limuzin19.ru/limuzin-prokat/arenda-svadebnyx-ukrashenij-na-mashinu-prokat-ukrashenij-na-avtomobil-na-svadbu.html Бюджет 150р.

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать верстку для мобильного трафа

    $15

    Задача: Сверстать 2 одностраничных лендинга для мобильного трафика из 2 лендингов для десктоп трафика. Требования: 1. Ширина страницы для охвата максимального кол-ва мобильных девайсов (до 240px) 2. Снизить вес картинок и др. элементов для максимально быстрой загрузки страницы 3. Показатель ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка лэндинга

    $40

    Требуется сверстать лэндинг по разработанному дизайн-макету. Размер – 4 экрана. Выбранному кандидату будет предоставлен psd. С момента утверждения исполнителя дэдлайн составит 48 часов. Оплата любым удобным способом 50/50. Возможен бонус за качественную работу и в ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад