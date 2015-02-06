Joomla 2.5 правки и доработки

Есть сайт на тестовом адресе резвернут из шаблона на вордпрессе: http://502277.compo.web.hosting-test.net/main/. Нужно изменить навигацию на главной - чтобы было не 3 иконки а 8 и соответственно под каждую иконку страница-раздел сайта. На каждой ...
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1. Страница подачи объявлений
Упростить форму загрузки фото в форме подачи объявления
Заменить текст
Изменить вид кнопки "Добавить объявление"
Детали http://awesomescreenshot.com/00048cjnf6
2. Подключить к кнопке теже функции что и у этой кнопки
Пример
Страница http://xn----etbfarkdrfbfevo3c.xn--p1ai/ads/31-sdam/38-primer-sdam-ofisnoe-pomeshchen
Детали: http://awesomescreenshot.com/02348c7623
3. Убрать отображение модулей со страницы подачи объявлений
Страница http://xn----etbfarkdrfbfevo3c.xn--p1ai/ads/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Детали: http://awesomescreenshot.com/0fb48c85b4
4. Подправить вид карточки объявления в категориях
5. Добавить в форме добавления объявлений "шаги добавления"
http://awesomescreenshot.com/03148n5v96
Страницу делим на каждый шаг
http://awesomescreenshot.com/0a448w125f
Пример всплывающего окна с предпросмотром
С фото http://awesomescreenshot.com/00d48w6e0d
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