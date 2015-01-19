В готовом шаблоне изменить цвета, навигацию. Wordpress

HTML-версткаЗакрыт15 заявок425 просмотров
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Есть сайт на тестовом адресе резвернут из шаблона на вордпрессе:

http://502277.compo.web.hosting-test.net/main/.

Нужно изменить навигацию на главной - чтобы было не 3 иконки а 8 и соответственно под каждую иконку страница-раздел сайта. На каждой такой странице будет располагаться по центру текст и картинки, а в левой части около 5 ссылок (сейчас эти ссылки видны на всех страницах, а нужно поставить фильтр - чтобы в каждой странице отображались только относящиеся к ней ссылки) а под ними миниатюры картинок в столбец друг под другом - для этих картинок сделать виджет например.

WordPress
9 лет назад
a_aitishnik
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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