В готовом шаблоне изменить цвета, навигацию. Wordpress

Есть сайт на тестовом адресе резвернут из шаблона на вордпрессе:

http://502277.compo.web.hosting-test.net/main/.

Нужно изменить навигацию на главной - чтобы было не 3 иконки а 8 и соответственно под каждую иконку страница-раздел сайта. На каждой такой странице будет располагаться по центру текст и картинки, а в левой части около 5 ссылок (сейчас эти ссылки видны на всех страницах, а нужно поставить фильтр - чтобы в каждой странице отображались только относящиеся к ней ссылки) а под ними миниатюры картинок в столбец друг под другом - для этих картинок сделать виджет например.