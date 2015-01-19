В готовом шаблоне изменить цвета, навигацию. Wordpress

Задача: Сверстать 2 одностраничных лендинга для мобильного трафика из 2 лендингов для десктоп трафика. Требования: 1. Ширина страницы для охвата максимального кол-ва мобильных девайсов (до 240px) 2. Снизить вес картинок и др. элементов для максимально быстрой загрузки страницы 3. Показатель ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на тестовом адресе резвернут из шаблона на вордпрессе:
http://502277.compo.web.hosting-test.net/main/.
Нужно изменить навигацию на главной - чтобы было не 3 иконки а 8 и соответственно под каждую иконку страница-раздел сайта. На каждой такой странице будет располагаться по центру текст и картинки, а в левой части около 5 ссылок (сейчас эти ссылки видны на всех страницах, а нужно поставить фильтр - чтобы в каждой странице отображались только относящиеся к ней ссылки) а под ними миниатюры картинок в столбец друг под другом - для этих картинок сделать виджет например.
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