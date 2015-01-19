Адаптивная верстка

HTML-версткаЗакрыт15 заявок357 просмотров
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Сделать адаптивную верстку сайта. Макеты страниц тут :

http://download.alesko.eu/Webtv.zip

Последняя страница (west+) это клон первой, будет меняться только контент, то есть делать отдельно ее не надо. Плейеры делать не надо, просто картинка будет.

Сразу пишите цену и сроки.

9 лет назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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