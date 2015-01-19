Адаптивная верстка

По готовому шаблону сверстать страницу в HTML. Внешний вид старницы прикреплен. Готовая работа должна выглядеть как исходный код, который, если вставить в визуальный редактор получим результат, как в приложении. Движок Open Cart Картинки предоставлю. Времени человеку ...
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Сделать адаптивную верстку сайта. Макеты страниц тут :
http://download.alesko.eu/Webtv.zip
Последняя страница (west+) это клон первой, будет меняться только контент, то есть делать отдельно ее не надо. Плейеры делать не надо, просто картинка будет.
Сразу пишите цену и сроки.
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