Небольшие поправки в скрипте, или свой скрипт

Добрый день. Есть сайт, на котором будет много фотографий — задача в том, чтоб я мог каким-то образом прямо на сайте производить какое-то редактирование фотографий. Редактирование самое минимальное (поменять цветность, обрезать). Ваши предложения как это сделать, цены и сроки?