Необходимо сверстать лендинг на основе файлов PSD Файлы в приложении не помещается (17 Мб) поэтому даю ссылку на скачивание: https://www.dropbox.com/s/dtgin6hptupjfeu/Lidogeneraciya-Zastroyshiki-Psd-1.zip?dl=0 Срок: 2-3 дня Требования: Валидность верстки Кросбраузерность Резиновая или псевдорезиновая верстка под планшеты Высокая скорость загрузки Чтобы все формы работали безотказно Функции для программирования: Форма. ...
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