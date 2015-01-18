Есть незаконченная верстка http://e-dev.pp.ua/

Требуется довести верстку до конца. Следующие задачи (см. вложение)

Такие задачи

1. Не сверстан блок "Наши надежные друзья проекта"

2. При нажатие "Свернуть проект" - кнопнка наезжает на "Подробно о проекте"

3. Блок справа "Проекту уже помогли"

4. Модальные окна для "Вы можете помочь проекту следующим образом"

5. Блок "Значимые спонсоры проекта" - почему то две стрелки. сделать одну

6. Блок "Вы можете сделать взнос одним из доступных способов" упущен конвертик около слова "Написать"

7. Выскочил "--> " на странице

8. Низ контентного блока не такой как на макете

Работы на 2 часа.

Требования

Валидность

Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox, Opera, Safari, Chrome.

Наличие качественного портфолио, положительных отзывов

Оставляйте свои заявки с оценками по бюджету и срокам.