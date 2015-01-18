Здравствуйте. Есть готовая верстка страницы на Bootstrap 3 с горизонтальным меню вверху. Суть задачи: 1. Меню уже сверстано, его нужно сделать фиксированно прижатым к верхней части браузера. 2. По ссылкам с меню сделать плавный скролл ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть незаконченная верстка http://e-dev.pp.ua/
Требуется довести верстку до конца. Следующие задачи (см. вложение)
Такие задачи
1. Не сверстан блок "Наши надежные друзья проекта"
2. При нажатие "Свернуть проект" - кнопнка наезжает на "Подробно о проекте"
3. Блок справа "Проекту уже помогли"
4. Модальные окна для "Вы можете помочь проекту следующим образом"
5. Блок "Значимые спонсоры проекта" - почему то две стрелки. сделать одну
6. Блок "Вы можете сделать взнос одним из доступных способов" упущен конвертик около слова "Написать"
7. Выскочил "--> " на странице
8. Низ контентного блока не такой как на макете
Работы на 2 часа.
Требования
Валидность
Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox, Opera, Safari, Chrome.
Наличие качественного портфолио, положительных отзывов
Оставляйте свои заявки с оценками по бюджету и срокам.
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