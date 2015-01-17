Сверстать главную

Нужно реорганизовать полностью верстку на сайте.... Хочу избавиться от кучи ненужных .css файлов и фреймворков. Чтобы небыло блокирующих элементов на странице... Чтобы по google page insight показывало больше 95. Хочу также сделать дизайн в какойто степени резиновым - оптимизировать ...