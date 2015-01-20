Переделать шаблон Jooml'ы 3.3.6 под адаптив/респонсив

$20
HTML-версткаЗавершен8 заявок168 просмотров
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Задача: Чтобы сайт хорошо смотрелся в мобильных устройствах: смартфоны, планшеты, нетбуки.

Задачу можно выполнить 2 путями:

1) Сделать шаблон адаптивным под множество видов устройств

2) Сделать шаблон респонсивным.

Выбирайте сами, что вам ближе и проще.

9 лет назад
Messer
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
FoxyFru
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$15
2 дня
Сайт был переверстан за одну ночь. Респонсив идеальный. Придраться не к чему. Очень доволен сотрудничеством.
Четко сформулированная задача. Моментальная оплата. Приятно было сотрудничать. Отличный заказчик. Рекомендую.
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