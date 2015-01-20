Переделать шаблон Jooml'ы 3.3.6 под адаптив/респонсив

После интеграции в DLE стороннего скрипта на главной странице слайдер перестал работать, визуально отображается, но не прокрочивает кадры. Слайдер перестает работать когда в main.tpl вставляю следующий код:
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: Чтобы сайт хорошо смотрелся в мобильных устройствах: смартфоны, планшеты, нетбуки.
Задачу можно выполнить 2 путями:
1) Сделать шаблон адаптивным под множество видов устройств
2) Сделать шаблон респонсивным.
Выбирайте сами, что вам ближе и проще.
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