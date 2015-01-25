Сверстать простенькую landing page.

Хотелось бы улучшение сделать для сайта missmake.ru https://monosnap.com/image/1N9QC0z5z2EEv11csglECav6AJLjt0 Организовать дополнительно блок горизонтальных вкладок для социальных элементов 1) Вконтакте 2) Instagram @_missmake 3) Фото по хештегу #_missmake И прикрутить к джумле плагин, который бы отображал красиво фотки из профиля и по хештегу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Коллеги необходимо будет сверстаться простеньку landing page.
Файл прилагаю, исполнителю будет дан макет в формате .ai!
Можно использовать twitter bootstrap.
Жду от вас цену и сроки.
Спасибо.
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