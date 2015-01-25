Сверстать простенькую landing page.

HTML-версткаЗавершен24 заявки395 просмотров
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Коллеги необходимо будет сверстаться простеньку landing page.

Файл прилагаю, исполнителю будет дан макет в формате .ai!

Можно использовать twitter bootstrap.

Жду от вас цену и сроки.

Спасибо.

9 лет назад
rudakovalal
Алексей 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Alximicus
Дмитрий 
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$8
1 день
Коллеги, если бы weblancer позволял поставить 11 - я бы сделал точно. Во-первых, Дмитрий сделал все супер быстро, чем застал меня врасплох немного. Во-вторых, супер качественно, я сам разработчик и знаю о чем говорю. Ну и плюс очень приятные впечатления от коммуникации. Буду обращаться снова 100%!
Все просто замечательно. Оперативность, оплата, коммуникация. Спасибо. Рекомендую
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