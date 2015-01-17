Верстка

$100
HTML-версткаЗакрыт13 заявок265 просмотров
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Нужно реорганизовать полностью верстку на сайте....

Хочу избавиться от кучи ненужных .css файлов и фреймворков.

Чтобы небыло блокирующих элементов на странице...

Чтобы по google page insight показывало больше 95.

Хочу также сделать дизайн в какойто степени резиновым - оптимизировать область просмотра под мои задачи.

9 лет назад
andzerona
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Xap4o
Роман 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$130
3 дня
Доверил этому человеку править верстку на серьезном сайте. Мальчик безусловно знает верстку и html, на начальном уровне.... Но не профессионал. С поставленными задачами не справился. Но при этом денег просил еще больше ) А помимо этого внося изменения в верстку - поломал попутно пол сайта. Сайт при этом посещаемый - и по его вине функционал сайта был недоступен пользователям околом суток по его вине... ----- добавлено ---------- В задание было написано - переделать верстку чтобы небыло блокирующих скриптов - это было не выполнено. он не смог сделать, потому что нехватило знаний. После всего прочего - я заметил в коде css и в коде javascript вредоносный код - со ссылкой на другой сайт вообще. - befer.ru Не рекомендую давать серьезную работу этому школьнику.
работал с этим неадекватным человеком, который грубит, постоянно материться и посылает и просто пытается унизить. сделал всю работу, сначала приняли (есть сохраненная переписка в скайпе, где заказчик принял работу), на следующий день пишет что все сломалось, ладно не беда, починил все сделал как надо, опять приняли, но на этом история не заканчивается. прошла неделя, сейчас пишет что опять все поломалось, (хотя неделю назад все работало), я сказал что я все исправлял и виноват не я, видимо бэкап какойто не тот залили, заказчик согласился с этим, в итоге обматирил, послал и написал отрицательный отзыв спустя неделю... не советую работать с этим неадекватом, кроме оскорблений в свой адрес ничего толкового не услышите.. всю переписку могу предоставить
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