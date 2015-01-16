Верстка промо сайта

Необходимо исправить отображение таблицы на указанном сайте. Просто подскажите цсс правило, я впишу. http://orlov-centre.com.ua/planirovanie-dnya-dlya-budushhego-top-lidera/
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Необходима вёрстка промо сайта, 5 страниц, движущиеся объекты, html5, адаптивный
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