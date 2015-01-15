Скопировать страницу HTML

Добрый день. Tumblr это система блогов, каждый пользователь может занять поддомен, ввида name.tumblr.com требуется сделать редирект с ссылки name.tumblr.com на другой домен второго уровня. Не изменения А запись, то есть требуется просто найти в шаблоне, ...