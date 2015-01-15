Скопировать страницу HTML

$6
HTML-версткаЗакрыт14 заявок204 просмотра
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Необходимо скопировать страницу, на HTML.

Бюджет 300 рублей. Сделать желательно, очень быстро.

Страничка простая.

HTML
9 лет назад
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)
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