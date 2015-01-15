Сделать редирект на Tumblr

$5
HTML-версткаЗакрыт3 заявки519 просмотров
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Добрый день. Tumblr это система блогов, каждый пользователь может занять поддомен, ввида name.tumblr.com

требуется сделать редирект с ссылки name.tumblr.com на другой домен второго уровня. Не изменения А запись,

то есть требуется просто найти в шаблоне, как сделать html редирект

Возможно вариант с задержкой редиректа.

9 лет назад
cms
36 летЛитва
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
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