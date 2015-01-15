Нужна верстка страниц сайта. Требования: 1. Работа во всех браузерах - firefox, chrome, opera (последняя версия - 2), IE 8-11, safari. 2. Все анимации должны работать (по аналогии с текущим сайтом finsklad.ru) 3. Корректная работа сайта на ipad, android, ...
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Сайт www.unitechnology.ru
Требуется верстка
Адаптивная, нормально что бы показывалась под все устройства.
Оплата по факту выполнения работ.
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