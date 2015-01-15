Верстка HTML одна страница

Сверстать одну страницу из psd по ссылке: goo.gl/jhrfM9 html css 3.0 + js

Верстка страницы/баннера: резиновая, верстать html

При наведении на текст описания иконки, текст разъезжается вниз.

Кросс браузерная верстка под мин. ширина экрана 800х600, максимальная ширина 100%

подробнее читай в файле по ссылке: http://goo.gl/n7ih3y

Требования:

1. Кроссбраузерность

Сайт должен нормально работать в трех последних версий след браузеров IE+, FF20+, Opera10+, Safari4+, Chrome

2. Всегда описывайте цвет фона для body даже если он белый.

3. Если используете CSS хаки, комментируйте, что это и для какого браузера. Заботьтесь о верстальщиках, которым придется работать с этим макетом после вас.

4. Названия классов и id должны по смыслу соответствовать применению

например, header, menu, footer, news

5. Просьба разделять основные html блоки комментариями. Примерно так:

Это нужно для создания из сверстанного html макета шаблонов для CMS

6. Не пренебрегать возможностью использовать GIF/PNG с 8-битным альфаканалом вместо PNG-24, где это возможно.

7. Все что можно сделать без Javascript, делать без него.

8. Если Javascript кода много – нужно его выносить в отдельный файл. Обработчики событий тоже лучше отделить и объявлять в отдельном файле.

9. Обязательно должен помещаться без горизонтальных скроллбаров в развернутое на весь экран окно браузера при горизонтальной составляющей разрешения экрана 1024px, а если позволяет размер макета, то и 800px.

10. В папке с изображениями не должно быть картинок, не использующихся в верстке. Если что-то исключили из верстки или переделали – не забывайте удалять уже ненужные картинки.

11. Для всех элементов, которые могут содержать текст различной длины, который должен быть вписан в одну строку (например, для кнопок или заголовков, если в дизайне не предусмотрено, что они могут занимать больше одной строки), обязательно задавайте CSS свойство white-space:nowrap.

12. CSS файл должен быть разбит с помощью строк с комментариями на блоки по функциональному назначению, например:

/* ___________1. Сброс CSS____________________*/

/* ___________2. Типовые элементы____________*/

/* _______________2.1. Залоговки______________*/

/* _______________2.2. Ссылки________________*/

/* _______________2.3. Элементы форм_________*/

/*___________3. HEADER (Шапка сайта) __________*/

/*___________4. FOOTER (Подвал )_______________*/

/*___________5. SIDEBAR (Справа)_______________*/

Как именно структурировть стили -не важно, но главное – как-то это делать.

13. Кодировка должна быть UTF-8

14. Не забывайте прописывать cursor:pointer для кнопок, сделанных не с помощью input. Если вы не знаете, будет на эту кнопку повешен обработчик событий с помощью JS или это будет ссылкой, лучше в любом случае использовать тег .

15. Если макет не проходит 100%-ную html-валидацию, постарайтесь по крайней мере делать так, чтобы использование невалидного кода было оправданно. Не стоит факапить валидность верстки только потому, что «мне так нравится» или «так получается короче»

Минимум ошибок по сервису validator.w3.org/

подробнее читай в файле по ссылке: http://goo.gl/n7ih3y