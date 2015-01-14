Дизайн + верстка + натяжка отдельных элементов на сайт

Здравствуйте.

Нужно сделать шапку для сайта, оформить красиво меню, сделать красивый фон, и красиво оформить подвал + все это сверстать и натянуть на сайт.

Все это нужно для этого сайта: http://chel-privorot74.ru/

Сайт на Вордпрессе.

Цена за все вместе: 6000р.

Срок 5-7 дней.

Жду заявок.