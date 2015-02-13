Изменение шаблона Opencart

HTML-версткаЗавершен4 заявки151 просмотр
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Opencart 1.5.6.4, тема http://themes.venzastudio.com/gazal/

Необходимо произвести изменения в шаблоне в соответствии с приложенным Т.З.

OpenCart
9 лет назад
Wraight
Михаил 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
18 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
sanvovanych
Осокин 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
4 отзыва(-1)
9 лет назад
$17
2 дня
Спасибо за сотрудничество!
Всё гуд)
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