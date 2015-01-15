Переверстать фрагмент макета

Нужно настроить всплывающую форму один в один как на blog.netpeak.by, только цвет другой будет. Вот она, в правом углу, автоматически показывается при открытии страницы, скриншот: http://gyazo.com/c79d238b44609b63efa882702d0aeb84 Нужно создать аккаунт в каком-нибудь толковом бесплатном сервисе емейл-рассылок и настроить ...