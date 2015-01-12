Установить емейл подписку на сайт

Нужно настроить всплывающую форму один в один как на blog.netpeak.by, только цвет другой будет.

Вот она, в правом углу, автоматически показывается при открытии страницы, скриншот: http://gyazo.com/c79d238b44609b63efa882702d0aeb84

Нужно создать аккаунт в каком-нибудь толковом бесплатном сервисе емейл-рассылок и настроить код формы, чтобы можно было добавить код на сайте и форма бы работала как в оригинале.

Пишите сроки и стоимость.

Оплата по факту Вебмани.