Переделать верстку

Задача следующая:

Есть отверстанный Newsletter, который нужно отверстать заново. Сделайте вёрстку с нуля так, чтобы в ней было по минимому кода, а внешний вид и габариты оставались таким же. Вёрстка должна быть без

, элементы должны бать в таблицах. Работа должна быть без ошибок, буду валидировать вёрстку тут: http://validator.w3.org/

Результатом работы является страничка HTML, которую мы сможем отправить как письмо.

Бюджет проекта: 10$

Срок: 1–3 дня

Вёрстка в аттаче.

Кого устраивают такие условия, сразу выставляйте эти данные, чтобы я вас мог выбрать как исполнителя без лишней переписки.