Переделать верстку

$10
HTML-версткаЗавершен10 заявок288 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача следующая:

Есть отверстанный Newsletter, который нужно отверстать заново. Сделайте вёрстку с нуля так, чтобы в ней было по минимому кода, а внешний вид и габариты оставались таким же. Вёрстка должна быть без

, элементы должны бать в таблицах. Работа должна быть без ошибок, буду валидировать вёрстку тут: http://validator.w3.org/

Результатом работы является страничка HTML, которую мы сможем отправить как письмо.

Бюджет проекта: 10$

Срок: 1–3 дня

Вёрстка в аттаче.

Кого устраивают такие условия, сразу выставляйте эти данные, чтобы я вас мог выбрать как исполнителя без лишней переписки.

9 лет назад
Suworoff
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
s_v_revizor
Александр 
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$10
2 дня
Удовлетворительно
Только лучшие впечетления. Хороший заказчик, оплатил все в срок, все прошло на высшем уровне. Рекомендую к сотрудничеству.
  • Похожие заказы

  • Сделать сайт- landing-page

    Есть дизайн лэндинга, нужно сверстать сайт. Админка: рассматриваем разные варианты, предлагайте. Из функционала, который нужно будет реализовать: - форма онлайн-записи - слайдер - отзывы - привязка к яндекс-карте. Админка должна допускать будущее развитие сайта (из ЛП в полноценный сайт с разными страницами). Дизайн ...

    HTML-верстка38 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработать верстку сайта

    $50

    Добрый день всем. Необходимо завершить front-end проекта. подробности кандидатам, требования ниже. Оплата почасовая, приступить надо как можно скорее). Работы примерно на ~3-5 часов. Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества со специалистом по front-end данного проекта, ищем прежде ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редакция html 5 видео на сайте

    $5

    Есть сайт. На сайте Стоит HTML 5 видео с авто проигрыванием Нужно 1. Поставить значок Вкл. и Выкл. Звук в ролике 2. Наложить Маску светлую (видео темное, бросается в глаза) - нужно сгладить.

    HTML
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Добавить таблицу в стили CSS сайта

    Здравствуйте! Необходимо добавить в стили сайта таблицу. В настоящий момент в CSS таблицы не прописаны вообще никак. Поэтому при добавлении таблицы через админку, на сайте выводится просто текст без внутренних и внешних границ таблицы. Это необходимо ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Скопировать лендинг

    Нужно на 100% скопировать лендинг http://teplyj-pol.by/ Затем: 1) поменять контакты (+добавить телефон), тексты и карту проезда - всё пришлю. 2) добавить акцию вверху как в исходнике (http://appolon-studio.ru/img/lp-portfolio/lp7.jpg) с таймером и скидкой. Нужна возможность задавать сроки акции, текст и уровень ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Поставить таймер обратного отсчета

    Нужно сделать таймер обратного отсчета с куки(что бы не сбивалось время при обновлении стрницы или ухода с браузера) и после окончания отсчета пропадала кнопка купить Нужно вставить в верстку. Макет счетчика в приложении. Верстка доступна по ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад