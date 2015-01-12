Поставить таймер обратного отсчета

Необходим простенький дизайн по образу искомого сайта, настроить магазин "из коробки" и затем причесать мелочи по обоюдным договоренностям. Платформа - Joomla!, компонент магазина обсуждается. Оплата строго по факту, срок - не более 7 дней на ...
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Нужно сделать таймер обратного отсчета с куки(что бы не сбивалось время при обновлении стрницы или ухода с браузера) и после окончания отсчета пропадала кнопка купить
Нужно вставить в верстку. Макет счетчика в приложении. Верстка доступна по ссылке: http://goo.gl/aX0wk4
На все про все 1-2 часа времени. Кто может помочь?
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