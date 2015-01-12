Поставить таймер обратного отсчета

Нужно сделать таймер обратного отсчета с куки(что бы не сбивалось время при обновлении стрницы или ухода с браузера) и после окончания отсчета пропадала кнопка купить

Нужно вставить в верстку. Макет счетчика в приложении. Верстка доступна по ссылке: http://goo.gl/aX0wk4

На все про все 1-2 часа времени. Кто может помочь?