Верстка под Opencart

Существует материал в Joomla http://www.buildcorps.ru/goods/doors/inter-doors/doors-okean/ (через админку вставлен html код и дописаны св-ва в стили шаблона) В таком же виде его необходимо перенести в существующий шаблон на Opencart и адаптировать.

На данный момент это выглядит так - http://corporatives.com/inter-doors/doors-okean/

После адаптации необходимо проверить отображение в мобильной версии, крос-браузерность и валидность верстки.

Существующий шаблон полностью соответствует Html5 / CSS3, 960 Grid.