Верстка под Opencart

$10
HTML-версткаЗавершен1 заявка188 просмотров
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Существует материал в Joomla http://www.buildcorps.ru/goods/doors/inter-doors/doors-okean/ (через админку вставлен html код и дописаны св-ва в стили шаблона) В таком же виде его необходимо перенести в существующий шаблон на Opencart и адаптировать.

На данный момент это выглядит так - http://corporatives.com/inter-doors/doors-okean/

После адаптации необходимо проверить отображение в мобильной версии, крос-браузерность и валидность верстки.

Существующий шаблон полностью соответствует Html5 / CSS3, 960 Grid.

OpenCart
9 лет назад
Wraight
Михаил 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
18 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
sanvovanych
Осокин 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
4 отзыва(-1)
9 лет назад
$10
1 день
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