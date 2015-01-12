Создание мобильной версии сайта

Необходим простенький дизайн по образу искомого сайта, настроить магазин "из коробки" и затем причесать мелочи по обоюдным договоренностям. Платформа - Joomla!, компонент магазина обсуждается. Оплата строго по факту, срок - не более 7 дней на ...
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Нужно сделать адаптивную верстку для мобильнных устройств
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