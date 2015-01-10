Jquery - динамически высчитывать высоту вышестоящих div блоков

Необходим скрипт, который будет динамически высчитывать высоту вышестоящих div блоков. Исходя из самого высокого блока выше, необходимо прописывать нижерасположенному div блоку свой «margin-top» в отрицательном значении.

Да. Этот скрипт похож по работе с masonry.desandro.com, но выполняет совершенно другую функцию. Поэтому предложения по использованию masonry или аналогов не подходят (я уже сам все проверил).

Есть готовый вариант верстки. Я вам его скидываю и показываю уже предметно, как должен работать ваш скрипт.