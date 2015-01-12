Некоторые работы по верстке сайта на HTML

Необходимо сделать на сайте для раздела "Отзывы" http://srubi54.ru/otzivi.html такую же форму, как на сайте http://studiya-domov.ru/otzivi.html

Форма должна отправлять отзыв на почту, как это реализовано на http://studiya-domov.ru/otzivi.html, могу выслать исходники реализации.

Так же нужно поправить Jquery при увеличении фотографий и изображений... суть в том, что если скроллить страницу ниже и нажать на фото, чтобы его увеличить, то страница подскакивает вверх и при отключении увеличенного изображения страница остается в верхнем положении. Нужно чтобы страница оставалась на том же месте, где было нажато изображение. Для примера можете посмотреть здесь http://srubi54.ru/nashiraboti.html - так не должно работать увеличение изображения.

Должно работать как здесь - http://studiya-domov.ru/nashi-raboti.html

Нужно поправить этот момент для всего сайта http://srubi54.ru/ (возможно нужно будет поколдовать только над файлом отвечающем за jquery)

Оплата по факту на рублевый вебмани. Так что цены параллельно указывайте в рублях пожалуйста. Рассчитывать буду в рублях, а не в долларах.

Ну и отзыв хороший за хорошую работу! И буду обращаться еще, если сработаемся, работы по сайтам много!