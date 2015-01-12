Некоторые работы по верстке сайта на HTML

HTML-версткаЗавершен11 заявок225 просмотров
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Необходимо сделать на сайте для раздела "Отзывы" http://srubi54.ru/otzivi.html такую же форму, как на сайте http://studiya-domov.ru/otzivi.html

Форма должна отправлять отзыв на почту, как это реализовано на http://studiya-domov.ru/otzivi.html, могу выслать исходники реализации.

Так же нужно поправить Jquery при увеличении фотографий и изображений... суть в том, что если скроллить страницу ниже и нажать на фото, чтобы его увеличить, то страница подскакивает вверх и при отключении увеличенного изображения страница остается в верхнем положении. Нужно чтобы страница оставалась на том же месте, где было нажато изображение. Для примера можете посмотреть здесь http://srubi54.ru/nashiraboti.html - так не должно работать увеличение изображения.

Должно работать как здесь - http://studiya-domov.ru/nashi-raboti.html

Нужно поправить этот момент для всего сайта http://srubi54.ru/ (возможно нужно будет поколдовать только над файлом отвечающем за jquery)

Оплата по факту на рублевый вебмани. Так что цены параллельно указывайте в рублях пожалуйста. Рассчитывать буду в рублях, а не в долларах.

Ну и отзыв хороший за хорошую работу! И буду обращаться еще, если сработаемся, работы по сайтам много!

HTML
9 лет назад
zakazwebsait
Алексей 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
MSerj
33 годаМолдова
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
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