Некоторые работы по верстке сайта на HTML

Есть магазин: microhobby.ru Нужна вёрстка меню категорий товаров, т.е. вот этой части: http://screenshot.su/show.php?img=239cf9dd23248ff0618fcf45eae1bd39.jpg Необходимо учитывать: 1. Максимальное количество уровней = 4 2. Каждая ссылка имеет 3 состояния: обычная, активная (текущая категория/подкатегория), и с наведённой мышкой (hover?), необходимо обработать каждое из ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать на сайте для раздела "Отзывы" http://srubi54.ru/otzivi.html такую же форму, как на сайте http://studiya-domov.ru/otzivi.html
Форма должна отправлять отзыв на почту, как это реализовано на http://studiya-domov.ru/otzivi.html, могу выслать исходники реализации.
Так же нужно поправить Jquery при увеличении фотографий и изображений... суть в том, что если скроллить страницу ниже и нажать на фото, чтобы его увеличить, то страница подскакивает вверх и при отключении увеличенного изображения страница остается в верхнем положении. Нужно чтобы страница оставалась на том же месте, где было нажато изображение. Для примера можете посмотреть здесь http://srubi54.ru/nashiraboti.html - так не должно работать увеличение изображения.
Должно работать как здесь - http://studiya-domov.ru/nashi-raboti.html
Нужно поправить этот момент для всего сайта http://srubi54.ru/ (возможно нужно будет поколдовать только над файлом отвечающем за jquery)
Оплата по факту на рублевый вебмани. Так что цены параллельно указывайте в рублях пожалуйста. Рассчитывать буду в рублях, а не в долларах.
Ну и отзыв хороший за хорошую работу! И буду обращаться еще, если сработаемся, работы по сайтам много!
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