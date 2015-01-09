Переверстать страницу товара интернет-магазина

Есть работающий интернет-магазин. Нужно сверстать заново страницу товара.

Возможно нужно будет во внешнем виде некоторые детали изменить и разумеется, чтобы все элементы внешнего оформления работали как в оригинале - выпадающие меню, сворачивающиеся и разворачивающиеся фильтры, часть шапки, которая должна быть зафиксирована при скролинге.

Еще нужно, чтобы код был чистым и компактным и таблицы стилей тоже не сильно раздутыми.

И последнее - нужен адаптивный дизайн.