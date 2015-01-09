Переверстать страницу товара интернет-магазина

Файл верстки прилагаю. 500 wmr по факту. Сделать до завтра
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть работающий интернет-магазин. Нужно сверстать заново страницу товара.
Возможно нужно будет во внешнем виде некоторые детали изменить и разумеется, чтобы все элементы внешнего оформления работали как в оригинале - выпадающие меню, сворачивающиеся и разворачивающиеся фильтры, часть шапки, которая должна быть зафиксирована при скролинге.
Еще нужно, чтобы код был чистым и компактным и таблицы стилей тоже не сильно раздутыми.
И последнее - нужен адаптивный дизайн.
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