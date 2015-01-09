Доверстать 3 страницы из PSD в HTML срочно

Имеется дизайн в PSD 4 страницы (главная, карточка товара, список товаров, корзина, + форма). Нужно сделать кроссбраузерную адаптивную верстку под все устройства. По возможности как можно меньше использовать картинки в шаблоне (кнопки все выполнять на ...