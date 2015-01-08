Поправить верстку

HTML-версткаЗакрыт24 заявки229 просмотров
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Сама по себе чуть съехала верстка на главной сайта (ничего не трогали =). Нужно поправить

9 лет назад
1qwerty
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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