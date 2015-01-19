Изменить текст и картинку на главной - сайт на joomla

HTML-версткаЗавершен19 заявок226 просмотров
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Изменить текстовую информацию и поменять картинку на главной странице сайта. Сайт на старой версии joomla.

assaf.com.ua

Joomla
9 лет назад
a_aitishnik
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
chernyhmihail
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
9 лет назад
$2
1 день
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