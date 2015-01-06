Обновление дизайна и вёрстка

Нужно сделать доработки по действующему сайту на joomla 2.5. Все инструкции в приложении. Если будут вопросы пишите все обсудим. Интересует срок выполнения и стоимость работы. Если все устроит, возможно постоянное сотрудничество, потому как ещё много чего нужно будет сделать.