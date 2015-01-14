Верстка лендинга

HTML-версткаЗавершен48 заявок569 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! С прошедшим вас Новым Годом и с наступающим Рождеством!)

Необходимо сделать верстку лендинга в соответствии с прикрепленным техническим заданием.

От исполнителя хочу получить качественно выполненную работу за приемлемые деньги

Что могу предложить со своей стороны:

- увеличенные сроки выполнения задания при необходимости

- адекватность, которая заключается, например, в том, что я не накидаю вам еще 100500 заданий сверх опубликованного ТЗ

- четкие требования (можете в этом убедиться, прочитав ТЗ)

- уважение по отношению к исполнителю – я не считаю, что заплатив вам деньги за работу также автоматом получаю право по-хамски себя вести

- развернутый отзыв по итогам работы, а не нераскрытое сообщение в стиле «Отличный специалист, рекомендую!»

- рекомендации друзьям/знакомым/коллегам в случае успешного сотрудничества – за плечами более 5 лет опыта работы в интернет-маркетинге и соответственно постоянно появляются вопросы в стиле «порекомендуй хорошего верстальщика»

С нетерпением жду ваших заявок!

9 лет назад
alex_vezhnin
Александр 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Sergey_Klochko
Сергей 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$35
2 дня
Со всей смелостью могу рекомендовать Сергея как настоящего профессионала HTML-верстки и всего что с ней связано! 1. Качество работы на высочайшем уровне с соблюдением всех сроков и требований! Долго искал к чему можно было бы придраться) 2. Цена также приятно удивила! Мне предлагали цену более, чем в 10 раз и не факт, что сделали бы лучше Что еще особо отличает Сергея - указанная им стоимость работы соответствует действительности Поясню: среди HTML верстальщиков почему то принято оставлять заявки с одной суммой, а при личной переписке они озвучивают суммы как минимум в 2 раза дороже. При этом даже соглашаясь на их условия они умудрялись "сливаться" - кто то уже взял другой проект, у кого то неожиданные "семейные обстоятельства" и т.п. У меня таких товарищей набралось 5-6 и я потерял на этом около 2 дней, пока не вышел на Сергея 3. Сергей всегда онлайн и практически моментально реагирует на сообщения. Для фрилансера это не просто плюс - это ОГРОМНЫЙ ПЛЮС! 4. Мне очень понравилось, что Сергей предпочитает общаться только по делу и не задает глупых вопросов. Экономия чужого времени - редкое качество в наши дни 5. Сергей пошел мне на встречу и внес дополнительные правки по тем моментам, которые я упустил при составлении ТЗ. Резюмируя: такого соотношения "цена/качество", да еще и с ответственностью и открытостью исполнителя найти практически невозможно... Но мне повезло и может повезти вам, если обратитесь к Сергею) А за выполненную работу еще раз СПАСИБО!
Все прошло на высшем уровне. Точнейшее ТЗ, оперативная связь, моментальная оплата. Александр показал себя как ответственный заказчик. Рекомендую однозначно.
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