Верстка

HTML-версткаЗакрыт9 заявок294 просмотра
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Необходимо сверстать 5 страничек. Главную обязательно к утру.

Оставляйте заявки кто сейчас готов приступить.

https://yadi.sk/d/Yon-WBAydoWky макеты главной, и 1 внутренней.

Остальные 3 пока рисуют.

Странички стандартные, корзина, каталог, главная, оформление.

Бюджет 2000 рублей.

9 лет назад
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)
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