Сверстать маленький шаблон для WordPress

Прописывать мета-теги title, description, keywords , h1 в WordPress 5 - 8 статей в день Оплата 3 рубля за один текст..
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстать шаблон для WordPress по примеру. Шаблон маленький, мало элементов.
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