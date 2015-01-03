Требуется верстка и интеграция на CMS

$500
HTML-версткаЗакрыт28 заявок446 просмотров
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Требуется профессиональная верстка, имеющая семантический грамотно структурированный и удобочитаемый код, с оптимизацией под SEO, а так же интегрировать сверстанные страницы в CMS (WP, Amiro, MODx. Приоритет в безопасности и гибкости). Настроить весь функционал согласно ТЗ и макетам, всё в комплексе.

Макеты и ТЗ выбранному исполнителю.

Макеты (имеются) в psd, каждая страница в отдельном файле, по слоям с логичными названиями слоев и групп.

Всего около 8-10 страниц.

9 лет назад
Olifka
Ольга 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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