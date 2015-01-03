Требуется верстка и интеграция на CMS

Необходима верстка страниц с применением технологий: - html 5 -css 3 -ajax -java scripts, jquery ТЗ и материал можете скачать по ссылке: https://www.dropbox.com/sh/b0s5it16in37lme/AADa-_o_v41N0txmBv6URW-Pa?dl=0 В ответ на проект обязательно писать следующее ИНАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ: - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется профессиональная верстка, имеющая семантический грамотно структурированный и удобочитаемый код, с оптимизацией под SEO, а так же интегрировать сверстанные страницы в CMS (WP, Amiro, MODx. Приоритет в безопасности и гибкости). Настроить весь функционал согласно ТЗ и макетам, всё в комплексе.
Макеты и ТЗ выбранному исполнителю.
Макеты (имеются) в psd, каждая страница в отдельном файле, по слоям с логичными названиями слоев и групп.
Всего около 8-10 страниц.
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